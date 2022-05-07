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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти намагаються поширити дезінформацію, що нібито українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих військових із поля бою

Окупанти намагаються поширити дезінформацію, що нібито українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих військових із поля бою

7 травня, 2022 субота
09:47
війна з Росією окупанти

Російські військові почали поширювати дезінформацію про те, що Україна намагається приховати власні військові втрати

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Насправді - все дзеркально навпаки. Більше того: часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з полю бою", - йдеться в повідомленні.

У військовій адміністрації також повідомили, що в Оріхові внаслідок обстрілу зайнялись чотири складські приміщення, дах житлового будинку та господарча споруда. Пожежі ліквідували рятувальники.

  • Нагадаємо, Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 травня. За версією ЦПД при РНБО України, 6 травня росіяни запустили три великих обмани: про звільнення Маріуполя, про змушування воєначальників ЗСУ своїх солдатів йти в бій та маніпуляцію для погіршення стосунків України й Польщі.

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