Окупанти намагаються поширити дезінформацію, що нібито українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих військових із поля бою

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.



"Насправді - все дзеркально навпаки. Більше того: часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з полю бою", - йдеться в повідомленні.



У військовій адміністрації також повідомили, що в Оріхові внаслідок обстрілу зайнялись чотири складські приміщення, дах житлового будинку та господарча споруда. Пожежі ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 травня. За версією ЦПД при РНБО України, 6 травня росіяни запустили три великих обмани: про звільнення Маріуполя, про змушування воєначальників ЗСУ своїх солдатів йти в бій та маніпуляцію для погіршення стосунків України й Польщі.

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