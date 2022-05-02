Окупанти намагаються спричинити в Україні голодомор, - Денісова про знищення агропідприємств армією Росії

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала у telegram.



За її словами, супутникові знімки Planet Lab свідчать про те, що на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному скинули потужні бомби. Підприємство відкрили у 2020 році.



"На підприємстві було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1500 тонн на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник. Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тис. тонн зерна одночасно", - сказала Денісова.







Вона також повідомила, що є відеозаписи, які зафіксували вивезення з тимчасово окупованих територій України сільськогосподарську техніку для обробки землі.



"Перші випадки викрадення техніки були зафіксовані ще в середині березня. В подальшому за допомогою GPS сервісів техніку було знайдено в республіці Чечня", - повідомила вона.



Видання CNN повідомляє, що росіяни вкрали сільгосптехніки на $5 млн, але не можуть нею скористатися через дистанційне блокування. Вони додають, що окупанти пропонують місцевим фермерам розділити свої прибутки від 50% до 50%. Але фермери, які намагаються працювати в районах, окупованих російськими військами, не можуть перемістити свою продукцію. Тож російські війська просто забирають зерно.







Росіяни також обстріляли склади агропідприємств на Дніпропетровщині у Синельниківському районі. Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН врахувати ці факти порушень Росією прав людини в Україні.



"Знищення та вивезення зерна й сільськогосподарської техніки на окупованих територіях є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - додала Денісова.



Атаки Росії на зернову інфраструктуру України виглядають як спроби знизити конкуренцію на російських експортних ринках. Про це 2 травня сказав міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір.

2 травня на Дніпропетровщині російські ракети влучили в елеватор та свинокомплекс.

1 травня ворожа ракета влучила у склади агропідприємства на Дніпропетровщині.

У суботу, 30 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по фермерських складах у Дніпропетровській області.