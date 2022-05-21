Окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської області, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільша активність противника зосереджуватися на Сході України. Окупанти обстріляли населені пункти Чернігівської області та завдали ракетних ударів по Житомирській та Полтавській областях.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Російські військовослужбовці завдали вогневого ураження всім спектром озброєння, включно з авіацією, по позиціях підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктах уздовж лінії зіткнення. Крім того, завдали удар авіацією по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Врубівка Луганської області та Бахмут Донецької області.

На Слобожанському напрямку противник намагається не допустити виходу українських військ на державний кордон та обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова. Також окупанти готуються відновити наступу на Слов’янському напрямку та на Лиманському напрямку.

Окупанти за підтримки авіації та артилерії штурмували населені пункти Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Успіху не мали.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та продовжують обстріли із мінометів та артилерії населених пунктів, безпосередньо наближених до лінії зіткнення.

У Генштабі повідомили, що командування військ РФ продовжує приховану мобілізацію До лав збройних сил військ агресора залучають людей, які перебувають на тимчасово окупованій території України. Окупаційна влада також проводить роботу щодо "націоналізації" компаній-представників телекомунікаційних послуг.

З 24 лютого до 21 травня окупанти втратили близько 28 850 військових, 1278 танків, 596 систем артилерії, 462 БПЛА й 169 гелікоптерів.

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