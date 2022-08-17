Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Відновити повноцінну роботу Маріупольського порту окупанти просто не можуть. Той струм, який вони подали для роботи порту, недостатньо для відновлення роботи. Проте чого саме виникла така ситуація, нам поки невідомо. Можливо якимось чином це повʼязано з ситуацією в Криму. Єдине, що можу підтвердити так це те, що вхід в порт до цього часу є заблокованим", - розповів Андрющенко.

Радник міського голови наголосив, що всі плани росіян щодо Маріупольського порту поки не спрацювали.

"Всі ці ідеї росіян по запуску зернового термінала та мародерства металопрокату, який залишається в порту, поки що є нездійсненними. Однією з головних причин того, що вони не можуть нічого вивезти з порту є технічна неспроможність до таких дій. Інші причини нам поки невідомі". - додав він.

13 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що окупанти заманюють до Маріуполя робітників з Росії, але "кидають" їх на гроші.

14 серпня в етері Еспресо волонтер Олександр Ярошенко розповів, що дуже мало людей хочуть евакуюватися з Маріуполя на підконтрольну Україні територію.

15 серпня Забавін в етері Еспресо також розповів, що в Маріуполі лишилося 100-150 тис містян.

15 серпня депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що російські окупанти повністю знищили 2 млн кв. м багатоповерхового житлового фонду міста

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