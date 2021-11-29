Окупанти обстріляли околиці Старого Айдару
Російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Старого Айдару в Луганській області
Про це повідомляє Щастинська міська територіальна громада у Facebook.
“По околицях Старого Айдара відбувся артобстріл з боку російсько-окупаційних військ. Наразі інформації про жертв серед мирного населення та зруйновані житлові будинки немає”, - йдеться в повідомленні.
Щастинська МТГ не виключає можливості подальшого артилерійського обстрілу населених пунктів.
- Нагадаємо, у неділю, 28 листопада, російські окупаційні війська у районі Операції об'єднаних сил один раз порушили режим припинення вогню.
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