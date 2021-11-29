Окупанти обстріляли околиці Старого Айдару

Про це повідомляє Щастинська міська територіальна громада у Facebook.



“По околицях Старого Айдара відбувся артобстріл з боку російсько-окупаційних військ. Наразі інформації про жертв серед мирного населення та зруйновані житлові будинки немає”, - йдеться в повідомленні.



Щастинська МТГ не виключає можливості подальшого артилерійського обстрілу населених пунктів.



Нагадаємо, у неділю, 28 листопада, російські окупаційні війська у районі Операції об'єднаних сил один раз порушили режим припинення вогню.