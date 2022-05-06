Окупанти обстріляли ракетами та "градами" Дніпропетровщину

Про це в телеграмі повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко.



"Ніч тривожна. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони. Поцілили з "градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не прстраждав", - зазначив він.



Крім того, у Покровську громаду прилетіла ракета. Вона влучила в поле, люди не постраждали.

4 травня окупанти обстріляли з "градів" Синельниківський район на Дніпропетровщині.

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