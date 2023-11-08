Окупанти обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК: обладнання пошкоджено
Російська окупаційна армія обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області, внаслідок чого було пошкоджено обладнання
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Учора ввечері внаслідок обстрілів укотре постраждала одна з ТЕС ДТЕК у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Обладнання підприємства пошкоджено", - йдеться у повідомленні.
"Енергетики докладають всіх зусиль, аби ліквідувати наслідки обстрілів", - додали в ДТЕК.
При цьому у компанії не уточнили, чи були знеструмлення споживачів унаслідок пошкодження обладнання.
- У березні компанія повідомляла, що прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів ДТЕК наближаються до 6 млрд гривень.
- 22 жовтня російська армія також здійснила обстріл однієї з теплоелектростанцій ДТЕК.
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