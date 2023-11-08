Окупанти обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК: обладнання пошкоджено

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Учора ввечері внаслідок обстрілів укотре постраждала одна з ТЕС ДТЕК у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Обладнання підприємства пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

"Енергетики докладають всіх зусиль, аби ліквідувати наслідки обстрілів", - додали в ДТЕК.

При цьому у компанії не уточнили, чи були знеструмлення споживачів унаслідок пошкодження обладнання.