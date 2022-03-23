Окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине на Донеччині
Прицільний вогонь по залізничній інфраструктурі продовжується, констатують в держкомпанії
Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegramm.
"Ворог продовжує прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Щойно прилетіло на станцію Очеретине, Донецька залізниця", – написав він.
Обійшлося без постраждалих.
"Але я в котре звертаюсь до цивілізованого світу: допоможіть нам закрити небо! На землі ми, залізничники, свою роботу робимо і будемо продовжувати робити чітко! Але ми безсильні проти обстрілів з неба", – написав голова правління держкомпанії.
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти знищили Художній музей ім. Куїнджі з картинами всесвітньо відомих майстрів.
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