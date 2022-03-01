Окупанти поширюють фейк про "замінування" складів з аміаком
Російські агресори розповсюджують фейк про нібито "замінування українськими військовими складів з аміаком" на підприємстві "АЗОТ" у Сєвєродонецьку
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Сепаратисти оприлюднили інформацію щодо "замінування українськими військовими складів з аміаком" на підприємстві "АЗОТ" (м. Сєвєродонецьк, Україна).
"Повідомляємо, що така інформація є цинічним фейком! Українські військові ніколи рідну землю не доведуть до межі екологічної катастрофи", – йдеться у повідомленні.
Водночас у центрі застерегли, що ворог може вчинити диверсії на підприємстві.
"Закликаємо українців, які проживають на території Луганської області, бути пильними та обережними! Бережіть свої життя! Все буде Україна", - наголосили в центрі.
- Нагадаємо, українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.
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