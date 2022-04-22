Окупанти посилили угруповання на Запорізькому напрямку, проте одна з БТГ росіян втратила боєздатність, – Генштаб ЗСУ

ро це повідомили у щоденному зведенні Генштабу ЗСУ.

Водночас батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії, яка діяла на цьому напрямку, втратила боєздатність і виведена в район відновлення. Як додали в Генштабі, на Запоріжжі окупанти намагалися проводити штурм у напрямку населеного пункту Зелене Поле, проте успіху не мають.

На Слобожанському напрямку окупанти надалі частково блокують Харків, стріляють по підрозділах наших військ та об’єктах критичної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку, щоб визначити можливі напрямки наступу. Російські війська намагалися наступати в напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, але безуспішно.

На Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення. Протягом доби ворог продовжував штурмувати напрямок Слов’янська, закріпився в населеному пункті Лозове. Також окупанти закріплюються на зайнятих позиціях у районах Зеленої Долини та Кремінної, перегруповуються та готуються до наступу.

Окупанти посилили угруповання військ завдяки переміщення з території РФ окремих підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Намагання закріпитися в Рубіжному – безуспішні.

Також ворог штурмував Новотошківське та безуспішно намагався пробитися вглиб Попасної. Втім окупантам вдалося закріпитися в центральній частині населеного пункту Степне.

Штурмові дії росіян на Авдіївському та Курахівському напрямках успіху не мають.

Упродовж дня окупанти продовжували завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати українські підрозділи в районі Азовсталі.

На Південнобузькому напрямку окупанти обороняють зайняті позиції в районі Олександрівки, проводять повітряну розвідку. В Генштабі ЗСУ не відкидають ймовірності штурмових дій, метою яких є виходу на адміністративні межі Херсонської області.

Також залишається ймовірність використання території невизнаної "придністровсько-молдавської республіки" для агресії проти України.

На Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби ФСБ РФ посилено охороняють російсько-український кордон у Брянській і Курській областях та перегруповують свої війська.

Щодо інших напрямків, то на Волинському і Поліському активних дій противника не зафіксовано. Проте є дані про нарощування системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби в прикордонних з Україною районах Гомельської області Білорусі. Так, поблизу населених пунктів Клімовка і Димерки розгорнуто пости постановки радіоперешкод підрозділами зі складу 48-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби західного оперативного командування збройних сил Білорусі.

Окрім того, зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України з території Білорусі.

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