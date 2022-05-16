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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти посилюються спецпризначенцями і ППО на Слобожанському напрямку та готують до наступу підрозділи під Ізюмом, - Генштаб ЗСУ

Окупанти посилюються спецпризначенцями і ППО на Слобожанському напрямку та готують до наступу підрозділи під Ізюмом, - Генштаб ЗСУ

16 травня, 2022 понедiлок
20:30
війна з Росією Генштаб ЗСУ, війна з Росією

Станом на 16 травня російські окупаційні війська продовжують спроби наступу у Східній операційній зоні, зосередивши основні зусилля на Донецькому напрямку

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку загарбники намагаються завадити наступу української армії на північ від Харкова та виходу на державний кордон. Ворог посилює угруповання військ підрозділами спецпризначення та протиповітряної оборони. Окупанти готують до наступу підрозділи, зосереджені в районі Ізюма.

Натомість українські військові спромоглися знищити значний запас боєприпасів на ворожих складах в тимчасово окупованому Ізюмі.

Авіація ворога зосередилася на ударах по об'єктам у Східній операційній зоні та пр промислових об'єктах у глибині території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін обстановки не відбулося.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосередив на утриманні позицій та недопущенні просування українських військ. Окупанти намагалися вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, але успіху не мали.

На Слов'янському напрямку противник здійснює доукомплектування та поповнення втрат силами підрозділів 20-ї загальновійськової армії та намагається відновити наступ.

На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали українські підрозділи з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

На Лиманському напрямку загарбник йшов у наступ у районі населеного пункту Шандриголове. "У напрямку населеного пункту Лиман, за результатами бойових дій, успіху не має, намагається посилити угрупування своїх військ", - зазначили у Генштабі.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники вели бої поблизу населеного пункту Борівське, зазнали втрат. 

На Авдіївському напрямку ворог активізувався в напрямку населеного пункту Суха Балка і обстріляв окремі позиції українських військових касетними боєприпасами.

На Бахмутському напрямку загарбники ведуть бойові дії в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине, а у районі Гірського росіяни зазнали втрат і відступили.

На Курахівському напрямку окупанти наступали в районі Мар'їнки та Новомихайлівки, успіху не мали. 

У Маріуполі ворог зосередився на блокуванні та ураженні українських бійців у районі заводу "Азовсталь" і продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Завдав  авіаційного удару по населеному пункту Малинівка. Вживає заходів щодо логістичного забезпечення військ. 

На Південнобузькому напрямку росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Шевченкове і Нововоронцовка.

Українські військові вразили польовий склад боєприпасів противника в районі населеного пункту Давидів Брід.

На території окупованого Росією молдовського Придністров'я особовий склад російських військ залишається у підвищеному ступені бойової готовності. В регіоні не виключені російські провокації.

В акваторіях Чорного та Азовського морів російські кораблі продовжують блокаду району бойових дій, розвідку та вогневу підтримку на приморському напрямку.

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Новини
бойові дії
Генштаб ЗСУ
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