Окупанти пред'явили заступнику голови Меджлісу Джелялову нове звинувачення, - Полозов

Про це повідомив у Facebook адвокат Джелялова Микола Полозов.



"Крім раніше пред'явлених Нарімана звинувачень у скоєнні диверсії у складі організованої групи (п. "а" ч. 2 ст. 281 КК РФ) та у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв, вчинених організованою групою (ч. 4 ст. 222.1 КК РФ), сьогодні Нарімана Джелялова звинуватили у контрабанді вибухового пристрою. Тобто у незаконному перетині через митний кордон Митного союзу в рамках ЄврАзЕС вибухового пристрою, здійсненому організованою групою (ч. 3 ст. 226.1 КК РФ). Санкція за цією статтею становить від 7 до 12 років позбавлення волі", - написав Полозов.



Після пред'явлення нового звинувачення Джелялова допитали як обвинуваченого, проте він скористався своїм правом не давати свідчень.



Адвокату вдалося поспілкуватися з Джеляловим. Політв'язень розповів, що у камері немає опалення, а вікно не зачиняється повністю. Крім того, з усіх надісланих Джелялову листів тюремники віддали йому лише один.



Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також суд Азіза і Асана Ахтемових.

ФСБ закидає Джелялову та Ахтемовим організацію вибуху на газопроводі в окупованому Криму в серпні 2021 року за сприяння української розвідки.

ФСБ показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі Асана й Азіза Ахтемових.

Згодом окупанти поставили Джелялова на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів".

8 жовтня стало відомо, що Нарімана Джелялова окупанти в Криму перевели із СІЗО до психіатричної лікарні.