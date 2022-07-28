Про це інформують у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Як передає генштаб, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін. Однак росіяни застосовували зенітно-ракетні комплекси для ударів з території Республіки Білорусь по об’єктах у Чернігівській області.



На Харківському напрямку окупант продовжує гатити зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Уди, Шаповалівка, Питомник, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Старий Салтів, Печеніги, Базаліївка, Леб’яже, Коробочкине, Мосьпанове і Чепіль.



Крім того, окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та селищу Кочеток. Крім того, поблизу Руських Тишків ворог залучив авіацію, та вів повітряну розвідку в районах Липців, Руської Лозової, Питомника, Малинівки, Чугуєва і Печенігів за допомогою безпілотних літальних апаратів.



На Слов’янському напрямку війська РФ здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Заліман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. Російська армія також здійснила безрезультатну спробу розвідки боєм, проте зазнала втрат біля Бражківки.



На Краматорському напрямку активних наступальних дій підрозділи ЗС РФ не проводили. Проте окупанти обстрілювали райони населених пунктів Слов’янськ, Райгородок, Стародубівка, Пискунівка, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Авіаудари зафіксовано біля Серебрянки. Гатили зі ствольної, реактивної артилерії та з танків.



На Бахмутському напрямку росіяни здійснювали обстріли в районах Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка.



Також завдали авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини.



В районах Берестового та Нагірного, окупанти без успіху намагалися уточнити позиції українських військ шляхом розвідки.



Як передає генштаб, росіяни частково покращили тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина шляхом штурмових дій. Проте спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я зазнали невдачі. Тут підрозділи РФ з втратами відійшли.



На Авдіївському напрямку росіяни відновили штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії. Проте успіху не мали і мусили відступити.



Зазначається, що при штурмі в районі населеного пункту Піски російські загарбники з метою введення в оману використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах, що суперечить звичаям війни.



Крім того, армія РФ обстрілювала позиції військ ЗСУ в районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки. А також завдала авіаційного удару біля Авдіївки.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не зафіксовано.



Проте ворог здійснював обстріли біля Мар’їнки, Катеринівки, Новомихайлівки, Павлівка та ще 20 населених пунктів. А також завдав авіаударів неподалік Вугледара та Кам’янського. Над Оріховом, Малинівкою та Ольгівським відзначено проведення ворожої повітряної розвідки безпілотним літальним апаратом типу "Елерон".



На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли у районах Нововознесенського, Потьомкиного, Високопілля та великої низки інших населених пунктів. Також окупанти завдали авіаційного удару біля Новопетрівки.



Як повідомляє генштаб, в акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають 3 носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".



Російська армія, аби хоч якось виправдати нищення цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування українських військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах.



Генштаб закликає не розповсюджувати російські фейки та дезінформацію та довіряти інформації тільки з перевірених джерел.



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