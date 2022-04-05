Окупанти продовжують штурм Маріуполя та затримують мирне населення у Бердянську, - Генштаб ЗСУ

Дані повідомили на сторінці Генштабу у Facebook.



"Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах", - йдеться у повідомленні.



РФ продовжує перегруповувати війська та обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, було пошкоджено цистерну з азотною кислотою.



На Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, продовжує штурм Маріуполя. На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, затримують місцевих жителів.



На Слобожанському напрямку триває блокада окупантами окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти шукають проукраїнських жителів та незаконно їх затримують.



У місті Ізюм російські окупанти створюють фейкові докази про нібито злочини Збройних сил України. З цією метою обстрілюють населений пункт та створюють вигляд “документування”.



В місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані “контракти” з міністерством охорони здоров’я Росії.



Також щоб доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат на території України, проводять заходи прихованої мобілізації, хочуть залучити представників військових навчальних закладів. У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ Росії провели письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами Російської Федерації. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до “виконання завдань” та готові до звільнення з військової служби.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни з Україною Росія втратила близько 18 500 військових, бойових броньованих машин - 1858, 676 танків, 332 системи артилерії, 150 літаків, 7 суден та 4 пускові установки ТРК.