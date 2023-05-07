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Окупанти розпочали евакуацію з Енергодара, на Донбасі тривають важкі бої за Бахмут та Мар'їнку, - Генштаб ЗСУ

7 травня, 2023 неділя
07:25
Новини ЗСУ. кулемет

Російські окупанти розпочали 6 травня евакуацію жителів Енергодара у Запорізькій області, на Донеччині тривають важкі бої за Бахмут та Мар'їнку

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби ворог здійснив близько 50 атак.

 

Сили оборони вразили 10 районів зосередження живої сили та техніки РФ

 

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. 

Протягом минулої доби наші захисники знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

 

Росія за добу завдала 6 ракетних та 48 авіаційних ударів та здійснила 77 обстрілів з РСЗВ

 

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів — по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, здійснив 48 авіаційних ударів та 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі. 

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

 

Окупанти евакуюють жителів Енергодара до Бердянська та Приморська

 

Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку. Евакуації підлягають особи, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації.

Для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. Нещодавно, в одному із сіл Старобільського району Луганської області, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебуває до 70 осіб.

 

Ситуація за напрямками

 

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів територіальної оборони противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Красний Хутір Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Тимоновичі, Залізний Міст та Леонівка Чернігівської області; Українське, Рівне, Сопич, Бояро-Лежачі та Волфине Сумської області, а також Леміщине, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охримівка, Чорне та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії Синьківки. Обстріляв Красне Перше, Митрофанівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Синьківку, Піщане, Вишневе та Стельмахівку Харківської області. 

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Поряд з цим, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Веселе, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Бердичі, Авдіївку, Сєверне, Карлівку, Нетайлове та Первомайське на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворожих наступальних дій не фіксувалося. Окупанти обстріляли Водяне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Поміж тим, обстріляв, зокрема, Бурлацьке, Вільне Поле, Новосілку, Новопіль Донецької області; Ольгівське,  Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Золоту Балку, Антонівку та місто Херсон. Завдав авіаударів по населених пунктах Веселе і Козацьке Херсонської області.

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