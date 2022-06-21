Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його даними, на платформах помітили катери БМК-15 у кількості 2 од., БМК-130 — 2 од. і 1 катер БМК-Т. Крім того, у Джанкой прибув залізничний ешелон із 50 цистернами паливно-мастильних матеріалів.

"Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод", - коментує речник ОВА.

Довідка: БМК (або буксирно-моторний катер) — вид водного транспорту, призначений для буксирування поромів при влаштуванні мостових та поромних переправ, перенесення мосту, закидання якорів, а також для розвідки річки та виконання різних завдань при обладнанні та утриманні переправ.

Україна не дозволила Росії встановити повний контроль у Чорному морі та тримати під постійною загрозою Одеську область, - британська розвідка

Зранку 20 червня ворог спробував вдарити по Одесі ракетами, спрацювала ППО