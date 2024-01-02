Окупанти склали список церков на ТОТ, яким дозволено проводити службу на свята, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська адміністрація склала перелік церков, яким дозволено проводити службу на Різдво за старим стилем (6-7 січня)
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
ЦНС зазначає, що окупанти утискають представників усіх конфесій, крім підконтрольної Кремлю церкви московського патріархату.
"Тобто, усі нелояльні церкви обмежені й фактично отримали заборону на службу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, для посилення контролю в релігійній царині на тимчасово окуповані території прибувають російські священники.
- Раніше Центр національного спротиву повідомив, що росіяни завозять у "віджаті" церкви на тимчасово окупованій частині Запорізької області пропагандистські книжки, в яких заперечується існування української нації та виправдовується окупація.
- В окупованому Криму на імама Ісмаїла Юрдамова склали протокол за нібито "незаконну місіонерську діяльність".
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