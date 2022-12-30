Окупанти спонукають людей отримувати паспорт РФ заради соціальних виплат, - Центр національного спротиву
Російські окупанти запускають центри зайнятості на ТОТ, проте стати на облік можна лише в тому випадку, якщо в людини є паспорт РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Центри зайнятості при федеральній службі з праці почнуть працювати з 2023 року й будуть пропонувати вакансії, при цьому по всій РФ. Тобто, аби знайти роботу на захоплених землях чи отримувати соціальні виплати ти маєш отримати паспорт ворога. При цьому роботу тобі знайдуть в самій РФ й таким чином вивезуть для подальшої асиміляції", - йдеться у матеріалі.
У Центрі закликали не співпрацювати з росіянами та ігнорувати паспортизацію окупантів.
"За можливості залиште регіон до моменту його звільнення ЗСУ", - пише ЦНС.
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