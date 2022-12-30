Окупанти спонукають людей отримувати паспорт РФ заради соціальних виплат, - Центр національного спротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Центри зайнятості при федеральній службі з праці почнуть працювати з 2023 року й будуть пропонувати вакансії, при цьому по всій РФ. Тобто, аби знайти роботу на захоплених землях чи отримувати соціальні виплати ти маєш отримати паспорт ворога. При цьому роботу тобі знайдуть в самій РФ й таким чином вивезуть для подальшої асиміляції", - йдеться у матеріалі.

У Центрі закликали не співпрацювати з росіянами та ігнорувати паспортизацію окупантів.

"За можливості залиште регіон до моменту його звільнення ЗСУ", - пише ЦНС.

У тимчасово окупованому Токмаку російські загарбники здійснили черговий рейд з пошуку українського підпілля.

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