Окупанти вчинили понад 500 злочинів проти об'єктів української культурної спадщини, – Кремінь

Привітання зі святом Кремінь опублікував у Facebook.

"Щиро вітаю незламних воїнів культурного фронту з професійним святом! Оговтуючись від катастрофічних руйнувань (а від моменту повномасштабного вторгнення російські окупанти вчинили понад 500 злочинів проти об'єктів української культурної спадщини), завданих армією вандалів і мародерів проти народу України, культурна сфера поступово відновлюється та стрімко українізується", - написав він.

За його словами, основними досягненнями в культурному житті країни є:

відродження української музики в радіоефірах;

рекордне зростання друкованого продукту державною мовою;

вихід серії видань наших авторів у різних видавництвах світу;

блискучі театральні прем’єри українською мовою;

поява якісних фільмів.

"Водночас перед нами ще чимало викликів. Зокрема потрібно посилювати підтримку українських письменників, видання української літератури та фінансування її перекладу усіма мовами світу, адже лише тоді ми зможемо отримати свого Нобелівського лауреата з літератури", - написав Кремінь.

"Серед нагальних питань і затвердження урядом Державної програми сприяння опануванню державної мови, яка, підкріплена реальним фінансуванням, посилить нашу мовну обороноздатність, бо мова - наш надійний форпост, маркер свободи та боротьби", - додав він.