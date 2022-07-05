Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

Як зазначається, російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення.

"Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Тільки, щоб живими повернутись до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 5 липня окупанти ведуть штурмові дії у напрямку Спірного, де мають частковий успіх. Також вони штурмують напрямок на Новолуганське. У свою чергу українське військо відкинуло загарбників від Долини.

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