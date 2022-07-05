Окупанти вдаються до самоскалічень та симуляцій, аби повернутись живими до РФ, - Генштаб ЗСУ
Російськкі окупанти шукають різні способи, щоб втекти з війни до Росії. Вдаються, навіть, до самоскалічень та різноманітних симуляцій
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
Як зазначається, російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення.
"Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Тільки, щоб живими повернутись до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
- Станом на ранок 5 липня окупанти ведуть штурмові дії у напрямку Спірного, де мають частковий успіх. Також вони штурмують напрямок на Новолуганське. У свою чергу українське військо відкинуло загарбників від Долини.
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