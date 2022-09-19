Окупанти вдруге викрали голову Станіславської громади на Херсонщині
Російські окупанти вже вдруге викрали голову Станіславської громади Херсонської області Івана Самойленка
Про це ввечері 18 вересня повідомила Станіславська сільська територіальна громада.
Як зазначив журналіст Олег Батурін, Івана Самойленка окупанти викрали ще 15 вересня. Його незаконно затримали представники окупаційної "комендатури" з села Широка Балка.
Жителі громади просять про допомогу у звільненні Івана Самойленка.
- 25 червня депутат Херсонської облради Сергій Хлань у коментарі Суспільному зазначив, що окупанти викрали Самойленка. Сам голова Станіславської громади перед тим писав, що окупанти забрали в нього телефон і перевіряли 11 діб.
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