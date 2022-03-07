Окупанти використовують на своїй техніці нацистську символіку, - СБУ
У Службі безпеці України кажуть, що під час Другої світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою "Z" була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства.
Про це інформує Служба безпеки України, передає Еспресо.TV.
"Асвабодітелі" використовують на техніці нацистські позначки. Під час Другої світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою "Z" була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства", - розповіли у відомстві.
Також правоохоронці кажуть, що на цій "Станції "Z" розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів.
У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі.
"Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, – вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо. Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал!" – додали у СБУ.
- Нагадаємо, справжня мета "денацифікації" України – перетворити її на другу Білорусь.
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