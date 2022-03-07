Окупанти використовують на своїй техніці нацистську символіку, - СБУ

Про це інформує Служба безпеки України, передає Еспресо.TV.



"Асвабодітелі" використовують на техніці нацистські позначки. Під час Другої світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою "Z" була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства", - розповіли у відомстві.



Також правоохоронці кажуть, що на цій "Станції "Z" розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів.



У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі.



"Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, – вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо. Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал!" – додали у СБУ.

Нагадаємо, справжня мета "денацифікації" України – перетворити її на другу Білорусь.