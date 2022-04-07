Окупанти виносять все, що можна взяти у людей - ексголова Мангушської районної держадміністрації

Про ситуацію у місті Мангуш розказав Дмитро Черниця, ексголова Мангушської районної державної адміністрації в етері Еспресо TV



Ексголова повідомив: "В Мангуші ситуація, як ви знаєте, вони зараз знаходяться тимчасово на непідконтрольній території для України. Людей дуже багато, не вистачає ліків. Продукти є, ціни впали, тому що не вистачає готівки у людей. Люди пригнічені, чекають на визволення. Є і колабораціоністи, і яким все одно. Це мене найбільше шокує. Взагалі, багато баз відпочинку, на яких можна жити й туди заходять місцеві окупанти з Криму, як правило більша їх частина з Криму, і там де нема людей вони грабують. Все грабують! Там, де люди є, вони йдуть, дивляться і чекають чи поїдуть, чи ні. Якщо люди виїжджають, грабують в наступний же день. Вдень, нічого не стидаються, виносять все. Тому машини забирають у людей, забирають речі - все, що бачать і можна взяти у людей, вони все виносять".

Нагадаємо, на 5 квітня заплановано евакуацію через 7 гуманітарних коридорів, - Верещук