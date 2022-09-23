English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією Окупанти впродовж доби пошкодили інфраструктуру понад 30 населених пунктів, - Генштаб

Окупанти впродовж доби пошкодили інфраструктуру понад 30 населених пунктів, - Генштаб

23 вересня, 2022 п'ятниця
00:17
війна з Росією Війна з Росією, Генштаб ЗСУ

Російські загарбники впродовж доби завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів і здійснили понад 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об'єктах України

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, Це, зокрема, Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка", - йдеться у повідомленні.

Ворог зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донеччини та утриманні тимчасово окупованих територій, а також на зриві активних дій ЗСУ на окремих напрямках, обстрілює українські позиції вздовж лінії зіткнення та не припиняє ведення повітряної розвідки.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках окупанти продовжують обстріли з танків, мінометів та артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка;
  • на Краматорському напрямку – Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок;
  • на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ;
  • на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не проводив, разом з тим здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка;
  • на Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 37 населених пунктів.

У Херсоні окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, перевіряють оселі місцевих жителів і тиснуть на херсонців психологічно.

22 вересня ЗСУ відбили ворожі атаки в районах Куп’янська, Зайцевого та Новомихайлівки.

Авіація ЗСУ впродовж доби уразила 10 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили два безпілотники окупантів.

Ракетні війська і артилерія ЗСУ 22 вересня вразили зокрема 4 пункти управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, три позиції ворожої протиповітряної оборони, позиції артилерії, а також три склади боєприпасів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Читайте також:
22 вересня, 2022 четвер
Аналітики ISW сказали, чи вплине часткова мобілізація у Росії на хід війни у найближчі місяці
Джейк Салліван
20 вересня, 2022 вiвторок
Білий дім: Путін готує два сценарії
жінка ЗСУ
21 вересня, 2022 середа
Визначено категорію жінок, які обов'язково мають стати на військовий облік: законопроєкт ухвалили в першому читанні
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.74
    Купівля 40.74
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 41.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
23 вересня
00:29
Роберт Левандовські у матчі Польща - Нідерланди
Збірна Польщі програла Нідерландам у Лізі націй
00:23
Окупанти випустили по Запоріжжю 10 снарядів, – ОВА
2022, четвер
22 вересня
23:53
ядерна зброя рф ракета
ГУР не виключає можливості застосування Росією ядерної зброї
23:31
Том Гарді на змаганнях
Неочікувано з'явився у шкільному залі: Том Гарді виборов золото на чемпіонаті із джіу-джитсу в Англії
23:05
БПЛА, Іран
Повітряні сили ЗСУ на Миколаївщині двома ракетами збили відразу 4 іранські дрони армії РФ
22:47
Реджеп Тайїп Ердоган та Нікол Пашинян
Ердоган припустив зустріч із Пашиняном щодо ситуації на Південному Кавказі. МЗС Вірменії не виключає такої можливості
22:44
Володимир Зеленський
Зеленський до росіян: влада РФ готує мобілізацію до мільйона чоловіків, братимуть усіх - протестуйте, тікайте, здавайтесь у полон
22:24
Чехія
Чехія не видаватиме візи росіянам, які втікають від мобілізації
21:55
Друга Всеросійська акція "Нет могилизации"
"Нет могилизации": Антивоєнний рух "Весна" оголосив наступну акцію проти мобілізації у РФ 24 вересня
21:35
Михайло Подоляк
"Україна збереже вам життя і не видасть РФ": Подоляк закликав росіян здаватися в полон за першої нагоди
21:26
Віктор Медведчук
Агентурні мережі ФСБ та відмивання коштів. СБУ та ГУР розповіли, навіщо Росії Медведчук
21:14
вугілля корабель
Розслідування у справі "Роттердам+" завершене, – НАБУ
20:47
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою UNITED24: збиратиме кошти на медичну допомогу
20:21
обмін полоненими
Перед обміном полонених українців 6 годин тримали із зав'язаними скотчем очима, – омбудсмен
20:20
Росія готує псевдореферендум з приєднання окупованих регіонів України
На тимчасово окупованих територіях почалась підготовка так званих референдумів, - Генштаб
20:17
Рамзан Кадиров
Кадиров незадоволений, що обмін полоненими відбувся на "українських умовах"
19:42
білоруські та російські військові
У Білорусі силовикам наказали відстежувати росіян, які тікають від мобілізації, - ЗМІ
19:28
Медогляд
У Росії пропонують скоротити перелік хвороб, які дозволяють уникнути мобілізації
19:28
Ексклюзив
Микола Маломуж
Стратегічними ударами ЗСУ зможуть знецінити підтягнуті резерви РФ, - генерал Маломуж
19:16
Зеленський
Зеленський призначив робочу групу зі створення міжнародного трибуналу щодо злочинів РФ
19:09
окупант
"Там 30 человек осталось, в этом Энергодаре": у перехопленій розмові росіяни розповіли про втрати на Запоріжжі
19:07
обмін полоненими
Історичний момент: СБУ показала унікальні кадри звільнення українських полонених
18:47
Газпром
Німеччина націоналізує "дочку" Газпрому – компанію SEFE
18:46
Астрономи виявили бульбашку гарячого газу поблизу чорної діри Чумацького Шляху
Астрономи виявили бульбашку гарячого газу поблизу чорної діри Чумацького Шляху
18:39
Карнеґі-Гол
У Нью-Йорку в Карнеґі-Голі відзначать 100-річчя українського Щедрика
18:27
Знищений склад окупантів
Українські захисники показали, як знищили склад з боєприпасами та технікою російських окупантів
18:22
путін, шойгу
Трансляцію запису звернення Путіна затримали через Шойгу: промову міністра оборони РФ підготували тільки за годину до ефіру
18:22
Норвегія
Норвегія скасувала спрощений візовий режим для росіян
18:18
мавпяча віспа
В Україні зафіксували третій випадок віспи мавп
18:11
Ексклюзив
путін, шойгу
РФ потрібні ресурси, які перетворять натовп з автоматами на військо, - військовий експерт Катков
18:01
Ненсі Фезер
Німеччина готова прийняти російських дезертирів, – міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер
17:57
Грузія та США
США передали Грузії безпекової допомоги на $11,5 млн
17:48
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:35
Залізний купол
Румунія розглядає купівлю ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол"
17:23
Фракція "Європейської Солідарності" в Одеській міськраді закликає демонтувати пам’ятник Катерині II
17:16
МАГАТЕ провела інспекції на Чорнобильській АЕС та в Інституті ядерних досліджень НАН
МАГАТЕ провела інспекції на Чорнобильській АЕС та в Інституті ядерних досліджень НАН
17:10
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
Мобілізація може зруйнувати цивільну авіацію Росії. Призивають пілотів, авіадиспетчерів та бортпровідників
17:08
Оновлено
Кількість загиблих зросла до 31 людини: в Ірані тривають протести через смерть 22-річної Махси Аміні
17:01
Мі-8
Нацгвардієць з "ігли" збив ворожий гвинтокрил Мі-8 на Запорізькому напрямку
16:58
Казахстан
Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV