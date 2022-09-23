Окупанти впродовж доби пошкодили інфраструктуру понад 30 населених пунктів, - Генштаб

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, Це, зокрема, Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка", - йдеться у повідомленні.

Ворог зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донеччини та утриманні тимчасово окупованих територій, а також на зриві активних дій ЗСУ на окремих напрямках, обстрілює українські позиції вздовж лінії зіткнення та не припиняє ведення повітряної розвідки.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках окупанти продовжують обстріли з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка;

на Краматорському напрямку – Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок;

на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не проводив, разом з тим здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка;

на Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 37 населених пунктів.

У Херсоні окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, перевіряють оселі місцевих жителів і тиснуть на херсонців психологічно.

22 вересня ЗСУ відбили ворожі атаки в районах Куп’янська, Зайцевого та Новомихайлівки.

Авіація ЗСУ впродовж доби уразила 10 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили два безпілотники окупантів.

Ракетні війська і артилерія ЗСУ 22 вересня вразили зокрема 4 пункти управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, три позиції ворожої протиповітряної оборони, позиції артилерії, а також три склади боєприпасів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb