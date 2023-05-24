Окупанти вранці перекрили рух Кримським мостом і заявили про навчання
У середу, 24 травня, окупанти перекрили рух Кримським мостом у зв'язку з "навчаннями". В той самий час місцеві телеграм-канали публікують відео з димом над мостом
Про закриття переправи повідомив радник окупаційного голови Криму Олег Крючков.
Він зазначив, що це були "планові навчання", об 11:08 рух мостом відновили.
В той самий час місцеві телеграм-канали публікують відео, де над мостом підіймається дим.
- 20 травня у тимчасово окупованому Криму було пошкоджено бойовий вертоліт окупантів. Інцидент трапився на аеродромі "Кача" поблизу Севастополя.
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