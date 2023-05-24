Окупанти вранці перекрили рух Кримським мостом і заявили про навчання

Про закриття переправи повідомив радник окупаційного голови Криму Олег Крючков.

Він зазначив, що це були "планові навчання", об 11:08 рух мостом відновили.

В той самий час місцеві телеграм-канали публікують відео, де над мостом підіймається дим.