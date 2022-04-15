Окупанти всю ніч обстрілювали Кремінну: одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



На всій території Кремінної небезпечно, адже росіяни відкрили вогонь із важкого озброєнння. Обстріли тривають із вечора 14 квітня дотепер.



"Осколкові поранення отримали п’ятеро місцевих жителів. Одна літня людина загинула", - розповів Сергій Гайдай.





Протягом доби 14 квітня окупанти Протягом доби 14 квітня окупанти 24 рази обстріляли Луганщину.

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