Окупанти всю ніч обстрілювали Кремінну: одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення, - Гайдай
Від вечора 14 квітня окупанти обстрілюють Кремінну на Луганщині з важкого озброєння, унаслідок чого одна людина загинула та п'ятеро зазнали поранень
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
На всій території Кремінної небезпечно, адже росіяни відкрили вогонь із важкого озброєнння. Обстріли тривають із вечора 14 квітня дотепер.
"Осколкові поранення отримали п’ятеро місцевих жителів. Одна літня людина загинула", - розповів Сергій Гайдай.
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