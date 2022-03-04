Окупанти ввели в Україну більшу частину створеного для наступу угрупування та використали майже ввесь запас ракет комплексу Калібр, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.



"За наявними даними ворог увів на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування. Зі 117 укомплектованих та споряджених БТГр залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни, морально-психологічний стан цих підрозділів перебуває на низькому рівні", - йдеться у повідомленні.



Також генштаб передає, що росіяни не висаджують десант в районі Одеса - Затока, вони тягнуть час та проводять демонстраційні дії, щоб відтягнути частини сил українських захисників на зазначений напрямок.



"Для здійснення ракетних ударів по об’єктах на нашій території російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, що призначався для наступальної операції в Україні. На даний час противником проводиться поповнення запасів", - додали у пресслужбі.



Також відомо, що протягом доби 3 березня окупанти не досягли успіхів у просуванні вперед українськими територіями, натомість вони зосередили зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій.

"Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем зіткнулися з Українськими захисниками та втратили під час бою близько 20 одиниць техніки, втрати особового складу уточнюються", - зазначають в ЗСУ.

