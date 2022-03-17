Окупанти вже вкрали української води на майже 620 мільйонів гривень, – Держекоінспекція

Про це повідомляє Держекоінспекція.



Споруди Північно-Кримського каналу регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим. Зазначається, що ворог 27 лютого зруйнував тимчасову дамбу.



Також окупанти знищили автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу. Зараз Росія здійснює водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро. Зазначається, що пропускна потужність гідроспоруди – 50 кубометрів за секунду.



"Країна агресор завдала Україні збитків на понад 32 мільйони 628 тисяч гривень на добу. Отож, росіяни поцупили вже води на 630 мільйонів гривень", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, у Росії заявили, що поки врятувались від дефолту та зробили операцію по виплаті частини держборгу.