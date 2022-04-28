Окупанти за добу на Донеччині вбили одну людину, ще вісім цивільних було поранено
Російські військові 27 квітня вбили одного і поранили ще вісьмох цивільних мешканців Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"Росія вбиває цивільних! За 27 квітня росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини – у Мар’їнці. Поранення внаслідок обстрілів дістали ще 8 осіб", – йдеться в повідомленні.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали 2 людини, які отримали поранення у Луганській області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, окупанти вбили на Донеччині 275 людей, тоді як поранили ще 868 мирних громадян.
- Збройні сили України продовжують відбивати атаки російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, завдаючи їм значних втрат. Упродовж доби 27 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак.
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