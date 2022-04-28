Окупанти за добу на Донеччині вбили одну людину, ще вісім цивільних було поранено

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"Росія вбиває цивільних! За 27 квітня росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини – у Мар’їнці. Поранення внаслідок обстрілів дістали ще 8 осіб", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали 2 людини, які отримали поранення у Луганській області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, окупанти вбили на Донеччині 275 людей, тоді як поранили ще 868 мирних громадян.

Збройні сили України продовжують відбивати атаки російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, завдаючи їм значних втрат. Упродовж доби 27 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак.