Окупанти за минулу добу вбили 6 цивільних і поранили 17, - ОП
Унаслідок збройної агресії Росії за минулу добу, 15 листопада, в Україні загинули 6 цивільних громадян, іще 17 отримали поранення
Такі дані від військових адміністрацій оприлюднив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Згідно з повідомленням, найбільше убитих і поранених - у Донецькій області (4 і 7 відповідно).
У Дніпропетровській області – 1 поранений, у Запорізькій області – 1 загиблий, у Київській області – 3 поранених, у місті Київ – 1 загиблий, 2 поранених.
У Харківській і Херсонській областях – по одному пораненому. Ще двоє отримали ушкодження внаслідок російських ракетних ударів у Хмельницькій області.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.
- За 15 листопада ЗСУ знищили 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 та один БПЛА "Оріон".
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