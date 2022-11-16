Такі дані від військових адміністрацій оприлюднив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Згідно з повідомленням, найбільше убитих і поранених - у Донецькій області (4 і 7 відповідно).

У Дніпропетровській області – 1 поранений, у Запорізькій області – 1 загиблий, у Київській області – 3 поранених, у місті Київ – 1 загиблий, 2 поранених.

У Харківській і Херсонській областях – по одному пораненому. Ще двоє отримали ушкодження внаслідок російських ракетних ударів у Хмельницькій області.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

За 15 листопада ЗСУ знищили 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 та один БПЛА "Оріон".

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