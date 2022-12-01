Про це сказав полковник Микола Данилюк на брифінгу в Military Media Center.

Він розповів, що у районах села Субіч та Княжпіль Кам'янець-Подільського району, а також в селі Заставне Львівської області були виявлені фрагменти крилатих ракет, які до 31 жовтня росіянами не використовувалися.

Експертиза встановила, що дані фрагменти належать стратегічній крилатій ракеті Х-55. Це радянська ракета, призначена для нанесення ударів по стратегічним цілям. За словами Данилюка, ракети не були споряджені вибухонебезпечною бойовою частиною.

Він вважає, що такі "пусті" ракети мають відволікати на себе українську ППО, аби окупантам було легше цілити в критичну інфраструктуру з "калібрів".

"Це свідомий запуск, спрямований на проведення демонстраційних дій, відволікання на себе української ППО, виснаження її, в той час, як сучасні російські Х-101 та 3М-14Е комплексу "Калібр" спрямовуються на критичну інфраструктуру та житлові квартали, що підвищує ефективність їх застосування", - сказав Данилюк.

Він також наголосив, що навіть не споряджена ракета несе загрозу невибіркового ураження через кінетичну енергію та залишки палива у ній.

Авіаційний експерт і менеджер авіаційного сектору Богдан Долінце розповів. що Росія у змозі виготовляти 100-120 крилатих ракет на місяць.

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