Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Лише вдень російські загарбники завдали 5 авіаційних та 25 ракетних ударів, здійснили понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Протягом доби російські окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині", - пише пресслужба.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На Слобожанському напрямку рашисти гатили з танків та всього спектру артилерії поблизу населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог з різнокаліберної артилерії стріляв по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії противник завдавав ударів поблизу населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку рашисти з різнокаліберної артилерії гатили по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку зі всієї артилерії армія РФ била по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області.

На Криворізькому напрямку російські загарбники завдавали удари з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки Херсонської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

Збройні Сили України 17 листопада уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти противника.

Крім того, українські Сили Протиповітряної оборони ЗСУ збили 5 "шахедів" та щонайменше 6 ракет, зокрема й керовані авіаційні Х-59.

Нагадаємо, тривога по всій Україні почалася з 9 ранку 17 листопада, за цей час вже повідомлялося про роботу ППО в Київській області.

Вранці 17 листопада ворожі війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області. Відомо, , що уражено логістичний об'єкт та навколишні підприємства в Одесі, відомо про одного постраждалого. Однак ракети повітряного базування збила ППО над акваторією Чорного моря.