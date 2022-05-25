Окупанти завдали Україні економічних втрат на близько 600 млрд доларів, - Шмигаль
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії Україна зазнала економічних втрат на понад 500 млрд доларів. Читайте тут.
Про це він повідомив на спільній пресконференції із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.
"Загальні економічні втрати України внаслідок повномасштабного вторгнення становлять близько 600 млрд доларів", - наголосив Шмигаль.
Уряд готує проєкт Плану відновлення України. Він складатиметься з розвитку і відновлення інфраструктури та житла, структурної модернізації та перезапуску економіки, імплементації європейських стандартів в усіх сферах, заходів із подолання безробіття, відновлення та збереження культурної спадщини.
Проєкт планують представити на Конференції з питань реформ у Лугано 4-5 липня в Швейцарії, яка буде присвячена питанням відбудови України.
- Нагадаємо, 28 березня Мінекономіки оцінило втрати від війни в $564,9 млрд.
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