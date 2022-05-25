Окупанти завдали Україні економічних втрат на близько 600 млрд доларів, - Шмигаль

Про це він повідомив на спільній пресконференції із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"Загальні економічні втрати України внаслідок повномасштабного вторгнення становлять близько 600 млрд доларів", - наголосив Шмигаль.

Уряд готує проєкт Плану відновлення України. Він складатиметься з розвитку і відновлення інфраструктури та житла, структурної модернізації та перезапуску економіки, імплементації європейських стандартів в усіх сферах, заходів із подолання безробіття, відновлення та збереження культурної спадщини.



Проєкт планують представити на Конференції з питань реформ у Лугано 4-5 липня в Швейцарії, яка буде присвячена питанням відбудови України.

Нагадаємо, 28 березня Мінекономіки оцінило втрати від війни в $564,9 млрд.

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