Окупанти завдали за добу понад 26 авіаударів та здійснили більш ніж 27 обстрілів з РСЗВ
Протягом доби, 1 листопада, окупанти завдали 4 ракетних та 26 авіаційних ударів і здійснили понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.
У повідомленні йдеться, що ворожих ударів зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Серед них - Полтава, Краматорськ, Нікополь, Миколаїв та Микільське Запорізької області.
Генштаб зазначає, що ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Також у Генеральному штабі наголошують, що зберігається загроза завдання нових ударів та застосування безпілотників, зокрема з території республіки Білорусь.
Повідомляється, що ворог здійснював обстріли:
- на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Гай Чернігівської області, а також Олександрівка і Вовківка Сумської області;
- на Слобожанському напрямку – з артилерії різного типу, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка;
- на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське;
- на Бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яковлівка;
- на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковївка, Красногорівка, Первомайське та Невельське;
- на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне;
- на Запорізькому напрямку – з усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.
- На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Від обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника постраждало місто Нікополь.
- За даними Генштабу, росіяни перенесли окупаційну "адміністрацію" з Херсона до Скадовська та примусово вивозять населення з облцентру,
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