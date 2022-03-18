Окупанти збирають ресурси з усього світу для проведення другого етапу наступу на Україну, - генерал-лейтенант ЗСУ
Генерал-лейтенант, заступник начальника Генштабу ЗСУ 2006-2010 рр. Ігор Романенко вважає, що російські окупанти збирають ресурси по всьому світу для проведення другого етапу наступу на Україну
Військовий розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Бліцкриг Путіна було зірвано. І це велика перемога Збройних сил України. Стратегічно Путін зробив як мінімум 3 помилки: недооцінив сили ЗСУ та переоцінив потужність російської армії, необʼєктивно оцінив стан суспільства, а також не розраховував на таке єднання світу навколо України. Значного ресурсу в армії Росії вже немає", - зазначив Романенко.
Генерал-лейтенант наголосив, що росіяни ведуть бойові дії в тих напрямках, де, як їм здається, мають успіх: Харків, Маріуполь, Миколаїв.
"Окупанти тиснуть на українців поглибленням гуманітарної катастрофи в окупованих містах України, щоби підірвати морально-психологічний стан. Для проведення другого етапу наступу на Україну, збираються ресурси по всій Російській Федерації: підчищають морську піхоту з Тихоокеанського флоту, ОМОН, різні загони поліцейських та інших силових структур. А також росіяни збирають найманців, які мають бойовий досвід, у першу чергу сирійських та асадівських", - додав Ігор Романенко.
- Нагадаємо, У Генштабі ЗСУ повідомили, що військове керівництво РФ планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, яка розташована у Вірменії.
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