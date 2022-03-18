Окупанти збирають ресурси з усього світу для проведення другого етапу наступу на Україну, - генерал-лейтенант ЗСУ

Військовий розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Бліцкриг Путіна було зірвано. І це велика перемога Збройних сил України. Стратегічно Путін зробив як мінімум 3 помилки: недооцінив сили ЗСУ та переоцінив потужність російської армії, необʼєктивно оцінив стан суспільства, а також не розраховував на таке єднання світу навколо України. Значного ресурсу в армії Росії вже немає", - зазначив Романенко.



Генерал-лейтенант наголосив, що росіяни ведуть бойові дії в тих напрямках, де, як їм здається, мають успіх: Харків, Маріуполь, Миколаїв.



"Окупанти тиснуть на українців поглибленням гуманітарної катастрофи в окупованих містах України, щоби підірвати морально-психологічний стан. Для проведення другого етапу наступу на Україну, збираються ресурси по всій Російській Федерації: підчищають морську піхоту з Тихоокеанського флоту, ОМОН, різні загони поліцейських та інших силових структур. А також росіяни збирають найманців, які мають бойовий досвід, у першу чергу сирійських та асадівських", - додав Ігор Романенко.

Нагадаємо, У Генштабі ЗСУ повідомили, що військове керівництво РФ планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, яка розташована у Вірменії.