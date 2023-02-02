Окупанти зносять будинок у Маріуполі, де загинули близько 200 людей, - Андрющенко
Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі зносять будинок на проспекті Миру: нині там відомо про найбільшу кількість загиблих - близько 200 людей
Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
У тимчасово захопленому Маріуполі росіяни зносять будинок на проспекті Миру, 129. За даними радника мера міста, нині там відомо про найбільшу кількість загиблих людей - близько 200.
"Знесення та забуття як мета. Росіяни намагаються зруйнувати все. Історію. Нову історію. Пам’ять. Не вийде", - написав Петро Андрющенко.
- Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомив, що загарбники в тимчасово окупованому місті планують знести мікрорайон Азов'є для "елітної забудови".
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