Окупанти зносять будинок у Маріуполі, де загинули близько 200 людей, - Андрющенко

Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У тимчасово захопленому Маріуполі росіяни зносять будинок на проспекті Миру, 129. За даними радника мера міста, нині там відомо про найбільшу кількість загиблих людей - близько 200.

"Знесення та забуття як мета. Росіяни намагаються зруйнувати все. Історію. Нову історію. Пам’ять. Не вийде", - написав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомив, що загарбники в тимчасово окупованому місті планують знести мікрорайон Азов'є для "елітної забудови".

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