Окупанти зосередилися на встановленні контролю над кількома містами Луганщини і Донеччини, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.



"Ворог намагається завершити підготовку до наступальної операції в Східній операційній зоні. Триває нарощування авіаційного угруповання та системи управління військами. Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах та житлових кварталах міст та сіл нашої держави", – йдеться в повідомленні.



Для ведення бойових дій на території України окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил Російської Федерації. Для забезпечення підрозділів озброєнням і військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах.



За наявною інформацією, у 126-й окремій бригаді берегової оборони (Перевальне) та 127-й окремій розвідувальній бригаді (Севастополь) втрати складають понад 50 відсотків особового складу.



"Командуванню російської армії не вдається виконати плани з мобілізації людського ресурсу у північно-кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях. У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася з комплектуванням особовим складом бойових підрозділів, командування збройних сил Російської Федерації планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу", – додають у повідомленні.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Спостерігається переміщення підрозділів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу залізничним транспортом з території Гомельської області Республіки Білорусь. Зберігається загроза ракетних ударів з території білорусі по об’єктах нашої Держави.



На Сіверському напрямку противник проводить перегрупування підрозділів з їх подальшим зосередженням у прикордонних з Україною районах. З території Брянської та Курської областей відбувається переміщення у Бєлгородську і Воронезьку області Росії.



На Слобожанському напрямку окупанти проводять розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощують систему розвідки та медичного забезпечення. Триває поповнення запасів.



На Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації та артилерії, продовжує ведення наступу на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Слов’янськ.



"Противник здійснював спроби прориву нашої оборони в районах населених пунктів Рубіжне, Новотошківське і Мар’їнка. Успіху не мав. Продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю", – наголошують в Генштабі.



На Південнобузькому напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Верховна Рада на засіданні 14 квітня визнала війну Росії проти України геноцидом української нації. Документ підтримали 363 народних депутати.