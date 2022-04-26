Окупанти зосередилися на захопленні Рубіжного, Попасної та Мар'їнки і привели в повну бойову готовність сили у Придністров'ї, - Генштаб
Росіяни продовжують наступ у Східній операційній зоні та хочуть встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями. На Придністров'ї російські війська перевели на посилений режим несення служби
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у facebook станом на 18:00 26 квітня.
На Донеччині росіяни ведуть активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля окупанти зосереджують на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.
На території Придністров'я у Молдові підрозділи російських військ приведено до повної бойової готовності.
Російські військові продовжують частково блокувати та обстрілювати Харків. Ворожі підрозділи наступають у напрямку населеного пункту Барвінкове. З метою розвідки позицій ЗСУ росіяни використовують БПЛА.
Також окупанти планують наступати у напрямку населеного пункту Лиман. Росіяни не припиняють артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю та продовжують блокувати підрозділи наших військ в районі заводу “Азовсталь”.
Для відновлення боєздатності та підготовки підрозділів росіяни утримують польові табори у районах Бєлгородської області. За даними Генштабу, поруч із державним кордоном України перебувають до п’яти батальйонних тактичних груп противника.
- Також ворог продовжує спроби повітряної розвідки над Одещиною, а на Донеччині і Луганщині Україна відбила шість атак росіян.
- На тимчасово окупованій Росією території Херсонської області загарбники вимагають від жителів селища міського типу Велика Олександрівка залишити населений пункт до 28 квітня.
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