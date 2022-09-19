Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Донецька і вбивстві цивільних, радник Резнікова назвав це спробою відволікти ООН від злочинів РФ у Ізюмі

Про це представник окупаційної адміністрації пише у телеграм.

З його слів, серед загиблих двоє дітей. "Кількість поранених уточнюється", - заявив він.

З повідомлення Кулемзіна випливає, що обстріл, який він назвав "каральним", здійснили українські військові.

У ДНР також повідомили про загибель трьох людей через пожежу на ринку в іншому Кіровському районі Донецька.

На події відреагував радник міністра оборони України Олексій Копитько. Він наголосив, що перед завтрашнім відкриттям Генасамблеї ООН, де головним питанням на порядку денному мали бути геноцид українців і масові вбивства в Ізюмі, Путін дав наказ обстріляти Донецьк і вбити мирних жителів, щоб відвернути увагу світової спільноти.

"Все за звичайною схемою. Напередодні важливих подій на Генасамблеї ООН, де, серед іншого, активно порушуватиметься питання про злочини Росії з подальшою ініціативою виключити/як мінімум - переглянути статус цієї держави-терориста в РБ ООН та щоб переключити увагу з масових поховань у Ізюмі росіяни починають розганяти інформацію про обстріл Донецька нібито українською стороною… Цей шаблон не змінюється вже 8 років. І в цьому їхня проблема", - зазначив радник міністра Резнікова.

Нагадаємо, тиждень високого рівня в ООН, у якому беруть участь очільники країн, проходитиме з 20 до 26 вересня. У ці дні заплановано виступи безпосередньо з трибуни ООН або у віртуальному режимі президентів, прем’єр-міністрів, голів зовнішньополітичних відомств усіх 193 держав-членів Організації. Виступ від України очікується 21 вересня після 22:00 за київським часом. Також відбуватимуться двосторонні зустрічі на найвищому рівні.

На засіданні передбачено виступ президента України. Його всіляко намагались заблокувати Росія та Білорусь.

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