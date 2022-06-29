Окупантів, які відмовляються повторно брати участь у війні, притягують до кримінальної відповідальності

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Окремі підрозділи збройних сил РФ, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності", - йдеться у звіті Генштабу.

Ситуація на окупованій території

На тимчасово окупованій території України окупаційна влада продовжує проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму.

Мова йде про збір особистої інформації місцевих, примусова паспортизація та заборона виїзду населення на підконтрольну територію України.

29 червня стало відомо, що на деяких територіях Білорусі можуть провести мобілізацію населення.

Російський агресор 29 червня активно обстрілює Харківську область з танків, мінометів та реактивної артилерії.

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