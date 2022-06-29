Окупантів, які відмовляються повторно брати участь у війні, притягують до кримінальної відповідальності
Військових РФ, які відмовляються від участі у війні, звільняють, але є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Окремі підрозділи збройних сил РФ, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності", - йдеться у звіті Генштабу.
Ситуація на окупованій території
На тимчасово окупованій території України окупаційна влада продовжує проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму.
Мова йде про збір особистої інформації місцевих, примусова паспортизація та заборона виїзду населення на підконтрольну територію України.
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