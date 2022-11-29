Окупати вдарили по Південноукраїнській АЕС, енергоблоки зупинені
Удень 29 листопада російські загарбники випустили ракети по Україні. На Південноукраїнській АЕС зупинено два реактори, внаслідок цього в Умані критична ситуація зі світлом
Про це інформує в фейсбуці міська голова Умані Ірина Плетньова.
"У країні продовжується війна, у нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Південноукраїнській АЕС зупинено два реактори", - пише Плетньова.
Повідомляється, що саме з атомної електростанції місто Умань отримувало світло.
Очільниця міста наголосила, що нині не діють графіки відключень. Щодо критичної інфраструктури, то вона заживлена частково.
Енергетики працюють цілодобово: "Лише від них залежить, чи буде у нас з вами електроенергія".
В Умані цілодобово працюють 18 "Пунктів Незламності":
- вул. Кизила, 2;
- вул. Кизила, 8;
- вул. Незалежності, 11;
- вул. Незалежності, 5;
- вул. Небесної сотні, 13;
- вул. Садова, 9;
- вул. Садова, 7;
- вул. Республіканська, 1;
- вул. Мічуріна, 7;
- вул. Котляревського, 23а;
- вул. Незалежності, 69/20;
- вул. Центральна, 9,(село Полянецьке);
- вул. Миколи Хвильового, 17;
- вул. Інтернаціональна, 77;
- вул. Київська, 21;
- вул. Короленка, 24;
- вул. Набережна, 6;
- вул. Європейська, 76;
- вул. Гонти, 3
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