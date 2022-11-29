Окупати вдарили по Південноукраїнській АЕС, енергоблоки зупинені

Про це інформує в фейсбуці міська голова Умані Ірина Плетньова.

"У країні продовжується війна, у нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Південноукраїнській АЕС зупинено два реактори", - пише Плетньова.

Повідомляється, що саме з атомної електростанції місто Умань отримувало світло.

Очільниця міста наголосила, що нині не діють графіки відключень. Щодо критичної інфраструктури, то вона заживлена частково.

Енергетики працюють цілодобово: "Лише від них залежить, чи буде у нас з вами електроенергія".

В Умані цілодобово працюють 18 "Пунктів Незламності":