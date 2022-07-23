Окупаційна "влада" Маріуполя визнає спалах інфекцій серед дорослих і дітей

Про це повідомляє у телеграмі Маріупольська міська рада з посиланням на відео, де про це говорить депутат російської госдуми.

"На відео окупанти самі визнають спалах інфекційних захворювань у Маріуполі. Після медичних консультацій, у місті виявили дітей та дорослих з інфекціями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що довгий час колабораційна влада заперечувати, що у місті поширюються інфекційні захворювання. Але тепер навіть на пропагандистському ТБ визнають правду, бо вже неможливо замовчувати очевидне.

За словами Олександра Лазаренка, який до захоплення росіянами Маріуполя очолював поліклініку №3, влітку завжди спостерігається збільшення інфекційних захворювань, особливо гострих кишкових інфекцій, але до війни у місті була повноцінна медична допомога та контроль.

"Зараз у місті відсутні гігієнічні засоби, якісна питна вода. Ще й додається відсутність своєчасної, професійної медичної допомоги. У результаті інфекційні захворювання активно розповсюджуються. Я не виключаю, що вже є випадки захворювання холерою. Тоді, як за останні п’ять років у місті не було жодного подібного випадку. Це може призвести до великої кількості летальних випадків серед мирних жителів", - заявив Лазаренко.

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