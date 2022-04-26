Окупаційний "мер" Херсона Кобець не має відношення до партії "Голос". Редакція Еспресо.TV виправила помилкову інформацію

Раніше на Еспресо.TV була оприлюднена помилкова інформація про зв'язок призначеного окупантами Олександра Кобеця та партії "Голос".

Редакція Еспресо.TV виправила некоректну інформацію та перепрошує у читачів, Олександра Дмитровича Кобеця і партії "Голос" за помилку в зазначеній новині.

За даними законного мера Херсона Ігоря Колихаєва, призначеного окупантами чоловіка звати Олександр Юрійович Кобець.

Пресслужба партії "Голос", Олександр Дмитрович Кобець і народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин підтвердили, що херсонський колаборант не має до партії жодного відношення.

"Кобець Олександр Юрійович, якого окупанти "призначили" незаконним "мером" Херсона, не має і ніколи не мав жодного відношення до партії "Голос". До міськради Херсона у 2020 році від "Голосу" балотувався Кобець Олескандр Дмитрович", - повідомила пресслужба партії "Голос".

"Мене не призначали мером Херсона! То інший Олександр Кобець", - написав у Фейсбук Олександр Дмитрович Кобець.

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