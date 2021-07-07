Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Олександр Турчинов про справу "Кузні на Рибальському": це розправа над бойовим генералом та підприємством, яке здатне випускати військові кораблі

Олександр Турчинов про справу "Кузні на Рибальському": це розправа над бойовим генералом та підприємством, яке здатне випускати військові кораблі

7 липня, 2021 середа
16:32

В Україні відбувається реінкарнація режиму Януковича з його головними ознаками – це правовий нігілізм, свавілля правоохоронних органів, замовні справи і неправосудні рішення

Про це заявив секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов. Він наголосив, що переслідування бойового генерала Павловського та керівника ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підривають обороноздатність держави, пише пресслужба партії "ЄС".   

"В цей час у Печерському суді відбувається замовлена владою, чинною Зе-командою, чинним президентом розправа над бойовим генералом Ігорем Павловським і керівником оборонно-промислового підприємства Валерієм Шандрою", – заявив Турчинов.

Він наголосив, що генерал Павловський у 2014 році очолював оборону Маріуполя і зробив все, щоб захистити стратегічне для України місто.

"Перебуваючи на посаді заступника міністра оборони, він працював над тим, щоб наша армія, наші Збройні сили отримували нову військову техніку, нову зброю. Робив це чесно і професійно", – зазначає Турчинов.

"Коли говорити про оборонне підприємство "Кузня на Рибальському", то, мабуть, це одне з останніх підприємств, яке ще здатне в Україні випускати бойові кораблі, бойові катери для ВМС нашої країни. В 2014-2015 році були заблоковані всі поставки будь-якого військового обладнання, військової техніки, зброї до нашої країни. І ми змушені були розраховувати виключно на власні сили. Саме тоді "Кузня на Рибальському" змогла організувати виробництво броньових артилерійських катерів, які стали відомі всьому світу, прориваючись під вогнем РФ через Керченську протоку. Зараз підприємства і військових намагаються звинуватити в тому, що вони організували випуск десантних катерів", – говорить Олександр Турчинов.

Він зазначив, що зараз ці катери проходять випробування в Міністерстві оборони.

"І коли президент Зеленський виступав в Одесі, то він фотографувався саме на фоні цієї військової техніки. На превеликий жаль, замість того, щоб прискорити їх випробування, щоб взяти їх на озброєння, створюється штучна справа, і в результаті ми бачимо знову порожній і брудний піар. Ми бачимо на тлі традиційного для цієї влади зриву Державного оборонного замовлення, коли вже півроку пройшло і знову не підписуються, не проплачуються контракти на виробництво зброї, військової техніки –  і на цьому тлі звинувачують людей, які намагалися реалізувати конкретні задачі по зміцненню нашої оборони", – констатує Олександр Турчинов.

"Я не дивуюсь, що зриваються оборонні замовлення. Тому що коли такі абсурдні справи відкриваються проти тих, хто виконує свої обов’язки, – високопосадовці, ті ж самі генерали просто бояться підписувати угоди, розуміючи що в будь-який час вони можуть бути кинуті  за грати", – зауважує Турчинов.

"Абсурдність цієї справи, її замовність підтверджує і факт застави. 440 мільйонів гривень для кожного. Така застава висувається генералу Павловському, який живе в зйомній квартирі у Києві. Не на державній дачі, як чинні керівники, а в зйомній квартирі, йому висувають заставу в 440 мільйонів, яка потрапляє в 10-ку найбільших застав", – наголосив Турчинов.

"Змова – це коли зраджують свою країну, коли викривають спецоперацію і фактично дають можливість залишитися на свободі бойовикам – "вагнерівцям", що знищували українців. Змова – це коли забороняють нашим військовим захищати свою країну і реагувати на військові провокації російських найманців. Змова – це коли роззброюють нашу країну. А те, в чому звинувачують Павловського і Шандру, це не є змова, це є належне виконання службових обов’язків", – резюмує Олександр Турчинов.

Читайте також:
Бабарико Портников
Автор Віталій Портников
6 липня, 2021 вiвторок
Віталій Портников: Це Москва здала Бабарико
6 липня, 2021 вiвторок
Адвокати Порошенка подали до суду на президента Зеленського з вимогою оприлюднити всі оригінали "плівок Бігуса"
Наталья Диденко
6 липня, 2021 вiвторок
Україна стане місцем баталій циклону та антициклону, - Наталка Діденко про погоду на Івана Купала
Київ
+28
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.14
    Купівля 27.14
    Продаж 27.37
  • EUR
    Купівля 32.04
    Продаж 32.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
7 липня
19:21
Україна та ОБСЄ закликали Росію прискорити обмін полоненими
18:51
В Україні з 15 липня почнуть діяти групи підтримки для батьків, які втратили дитину
18:47
Мартін Моїз
На Гаїті заявили про смерть дружини президента Моїза від поранень, у посольстві спростували
18:44
На Херсонщині правоохоронці викрили схему незаконного заволодіння земельними ділянками рекреаційного призначення
18:34
Андрій Таран
За підтримки Британії та США: Таран пообіцяв Україні "москітний" флот не пізніше 2022 року
18:33
Чехія - Англія
Англія - Данія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2020
18:31
коронавірус
В Україні є загроза поширення штаму коронавірусу “Дельта”, - МОЗ
18:28
Інфографіка
Гаррі Кейн
Англія - Данія: букмекери спрогнозували, хто стане другим фіналістом Євро-2020
18:12
В районі ООС провели навчання танкових резервів
Окупанти обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї українські позиції поблизу Пісків
18:08
НАТО
"Це не так працює": у НАТО заявили, що надання ПДЧ є політичним рішенням і виконати суто технічні критерії недостатньо
18:04
Андрій Шевченко
Шевченко подякував італійцям, які вболівали за Україну на Євро-2020
17:52
Віктор Медведчук
Суд на шість місяців продовжив досудове розслідування у справі про держзраду Медведчука
17:51
Юрій Вітренко
"Не хочемо ще один Будапештський меморандум": Вітренко назвав можливу гарантію збереження транзиту газу після запуску "Північного потоку-2"
17:39
Ексклюзив
Еспресо. Вибір читачів
Довгий список книг у номінації "Література для дорослих" представив Оргкомітет книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" (друга частина). 
17:33
Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які їдуть потягом, - Кулеба
17:22
НБУ розглядає можливість змінити дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні
17:17
COVID-сертифікат дозволятиме користуватися певними послугами під час локдаунів, - МОЗ
16:59
Дмитро Іванісеня
Російський клуб оголосив про трансфер футболіста, який грав за збірну України
16:59
Ексклюзив
Зеленський
Від Зеленського у Вільнюсі чекали конкретики щодо вступу до НАТО і ЄС, а він пропонує провести Євробаскет, - литовський журналіст
16:52
Давид Арахамія
Карл, Маркс, Арахамія! Чому китайські гроші для Зеленського — це смерть для України?
16:52
Росія висилає затриманого консула Естонії: він має покинути країну за 48 годин
16:52
В Україні може знизитися якість скрапленого газу, - експерт
16:47
крадіжка ковпачків
Викрасти ковпачок: Львовом поширюється Tik Tok челендж, який поза законом
16:40
МОЗ ініціює розслідування за фактом можливого продажу вакцини Pfizer
16:39
Ганс-Дітер Флік
Збірна Німеччини презентувала нового головного тренера
16:39
"Останній обмін відбувся, бо прізвища політв'язнів називав Зеленський": дружина заарештованого в Криму журналіста Єсипенка провела одиночний пікет під ОП
16:30
У зоні ООС відбулися навчання бойової авіації
Окупанти розміщують військову техніку в населених пунктах і готуються до можливих бойових дій на Донбасі, - штаб ООС
16:22
Пентагон розірвав контракт із Microsoft на $10 млрд
16:22
Бойко та Тимошенко взяли участь у саміті до 100-річчя Комуністичної партії Китаю
16:07
Швейцарія приєдналася до санкцій проти режиму Лукашенка
15:59
СБУ викрила зловживання на ремонті аеропорту "Запоріжжя"
Завдали збитків держбюджету на понад 9 млн грн: СБУ викрила зловживання на ремонті аеропорту "Запоріжжя"
15:59
Сергій Жадан
Жадан отримав у США премію за збірку поезій
15:56
Кабмін пропонує спростити умови виробництво спиртової продукції для малих виробників
15:43
В Яремче автомобіль злетів з дороги в обрив: загинуло четверо людей
В Яремче автомобіль злетів з дороги в обрив: загинуло четверо людей
15:43
Інґріда Шимоніте
Литва побудує стіну на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів, - прем'єрка
15:27
Посольство Білорусі
Білорусь направила Україні ноту протесту через акцію біля посольства у Києві
15:19
Заступник помічника Блінкена на два тижні очолить посольство США в Києві
15:14
ДТП в Яремче
На Прикарпатті авто злетіло в обрив – четверо загиблих
15:08
Уряд дозволив чоловікам брати 14-денну відпустку по народженню дитини
14:55
Арешт Володимира Шандри
Із заставою в 443 млн грн: суд заарештував директора “Кузні на Рибальському” у справі закупівель для ЗСУ
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV