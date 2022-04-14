Олешки на Херсонщині окупували росіяни, над міськрадою триколор ворогів, - мер
На Херсонщині у місто Олешки увійшли російські окупанти і вивісили на будівлі адміністрації російський прапор
Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищун.
"На міській адміністрації вже висить російський прапор, зараз вони повністю заходять у місто, на жаль", - повідомив Рищук.
Також він додав, що виникло питання з патрулюванням вулиць.
"Місцеві патрулі не будуть співпрацювати з російськими. Тобто росіяни вже будуть самі патрулювати вулиці. Тому не виходьте у комендантську годину з домівок", – повідомив Рищук.
Мер відзначив, що міські комунальні служби та парки надалі працюватимуть, оскільки досі отримують українську зарплату.
Питання евакуації, за словами Рищука, наразі узгоджується з Києвом.
"Місто майже порожнє. Багато людей виїхали за цей час", – сказав міський голова.
Також він запевнив, що до кінця контролюватиме ситуацію, зокрема з міста вивозитимуть сміття, працюватимуть комунальні служби.
"Бої до нас ще не підійшли, ніч обіцяє бути тихою", – підсумував Рищук.
- Відзначимо, що це вже не перший раз, коли окупанти заходили в місто. Зокрема, таке повідомлення було 17 березня. А 4 квітня у місті Олешки Херсонської області з гуртожитків вигнали людей, щоб там розмістити 500 окупантів
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