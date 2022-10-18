Ольга Сумська без макіяжу показала, де ховається під час повітряних тривог

Світлину актриса оприлюднила у своєму Instagram.

Українська актриса Ольга Сумська разом з родиною мешкає у квартирі в Києві. Після чергових обстрілів столиці артистка виклала фото, де показала своє укриття. У дворівневій квартирі артистка ховається в коридорі.

На світлині видно, що Сумська постелила імпровізоване ліжко поруч з шафою для одягу та вішаком.

"Тримаємося! Не забуваємо економити електроенергію! Мої манюні завжди дарують море кохання!" – підписала знімок Ольга Сумська.

На фото актриса без макіяжу, однак її шанувальники відзначили, що вона має прекрасний вигляд.

Нещодавно Ольга Сумська, донька якої живе в Росії, прокоментувала можливу мобілізацію зятя. Чоловік її доньки - російський актор Володимир Яглич. Сумька зазначила, що тема її родинних звʼязків з Росією зараз для неї найболючіша

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