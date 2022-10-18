Ольга Сумська без макіяжу показала, де ховається під час повітряних тривог
Українська акторка Ольга Сумська поділилась світлиною з імпровізованого укриття посеред квартири, в якому ховається під час загрози ракетних ударів
Світлину актриса оприлюднила у своєму Instagram.
Українська актриса Ольга Сумська разом з родиною мешкає у квартирі в Києві. Після чергових обстрілів столиці артистка виклала фото, де показала своє укриття. У дворівневій квартирі артистка ховається в коридорі.
На світлині видно, що Сумська постелила імпровізоване ліжко поруч з шафою для одягу та вішаком.
"Тримаємося! Не забуваємо економити електроенергію! Мої манюні завжди дарують море кохання!" – підписала знімок Ольга Сумська.
На фото актриса без макіяжу, однак її шанувальники відзначили, що вона має прекрасний вигляд.
- Нещодавно Ольга Сумська, донька якої живе в Росії, прокоментувала можливу мобілізацію зятя. Чоловік її доньки - російський актор Володимир Яглич. Сумька зазначила, що тема її родинних звʼязків з Росією зараз для неї найболючіша
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