Ольга Сумська, донька якої живе в Росії, прокоментувала можливу мобілізацію зятя

Про це вона розповіла в інтервʼю з Тетяною Гончаровою.

Старша донька Ольги Сумської Тоня разом з двома дітьми та чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, живе у Москві. Після повномасштабного вторгнення вона ніяк не коментувала війну в Україні.

Відповідаючи на запитання про доньку у Росії, Ольга Сумська зазначила, що ця тема для неї страшна і "найболючіша". Вона розповіла, що окрім хвилі цькування, їй пишуть слова підтримки українці, у яких теж є родичі в Росії.

Акторка назвала звʼязки з родиною, яка в Росії, страшною залежністю.

"Але ж ці родичи там, і це є страшна залежність, і розпач, і абсолютна неспроможність ніяк підтримати і допомогти", - поділилась Сумська.

На слова ведучої про те, що тепер її зять Володимир Яглич може бути мобілізований, Сумська відповіла: "Це найстрашніша тема, я боюсь навіть обговорювати її з дочкою. Повір, я зараз спілкуюсь на такі теми... прості... і вона не говорить".

Про себе Ольга Сумська додала, що має бути "максимально віддана зараз волонтерській справі".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb