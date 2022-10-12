Ольга Сумська, донька якої живе в Росії, прокоментувала можливу мобілізацію зятя
Українська актриса Ольга Сумська зазначає, що тема її родинних звʼязків з Росією зараз для неї найболючіша
Про це вона розповіла в інтервʼю з Тетяною Гончаровою.
Старша донька Ольги Сумської Тоня разом з двома дітьми та чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, живе у Москві. Після повномасштабного вторгнення вона ніяк не коментувала війну в Україні.
Відповідаючи на запитання про доньку у Росії, Ольга Сумська зазначила, що ця тема для неї страшна і "найболючіша". Вона розповіла, що окрім хвилі цькування, їй пишуть слова підтримки українці, у яких теж є родичі в Росії.
Акторка назвала звʼязки з родиною, яка в Росії, страшною залежністю.
"Але ж ці родичи там, і це є страшна залежність, і розпач, і абсолютна неспроможність ніяк підтримати і допомогти", - поділилась Сумська.
На слова ведучої про те, що тепер її зять Володимир Яглич може бути мобілізований, Сумська відповіла: "Це найстрашніша тема, я боюсь навіть обговорювати її з дочкою. Повір, я зараз спілкуюсь на такі теми... прості... і вона не говорить".
Про себе Ольга Сумська додала, що має бути "максимально віддана зараз волонтерській справі".
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