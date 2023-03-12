Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Парижі Йока за підсумками десяти раундів програв Такаму роздільним рішенням суддів - 96:94, 94:96, 94:96.

Для 30-річного француза, який у 2016 році виграв Олімпіаду в надважкій вазі, поразка від 42-річного камерунця стала другою поспіль у кар'єрі. У травні 2022 року Тоні Йока поступився конголезцю Мартіну Баколе.