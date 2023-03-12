Олімпійський чемпіон у надважкій вазі зазнав другої поспіль поразки серед професіоналів
Французький боксер Тоні Йока програв камерунцю Карлосу Такаму та зазнав другої поспіль поразки на професійному ринзі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Парижі Йока за підсумками десяти раундів програв Такаму роздільним рішенням суддів - 96:94, 94:96, 94:96.
Для 30-річного француза, який у 2016 році виграв Олімпіаду в надважкій вазі, поразка від 42-річного камерунця стала другою поспіль у кар'єрі. У травні 2022 року Тоні Йока поступився конголезцю Мартіну Баколе.
- У 2018 році Тоні Йока було визнано найперспективнішим боксером за версією WBC.
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