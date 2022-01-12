Омбудсман: Росія переслідує 130 громадян України за політичними мотивами, з них 121 людина перебуває в ув'язненні

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова у Facebook.



"Наразі РФ за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями переслідує 130 громадян України, з яких 121 перебуває в ув'язненні, у тому числі дві жінки (15 - у тимчасово окупованому Криму, 106 - на території Російської Федерації), та 9 осіб позбавлені права на свободу пересування", - написала вона.



За її інформацією, 76 осіб уже засудили на тривалі терміни, 45 осіб перебувають під судом та слідством. Омбудсман наголосила, що серед ув'язнених - багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські журналісти та правозахисники.



"У сім'ях українських політв'язнів Кремля залишилися без батьківської опіки та уваги 207 неповнолітніх дітей", - зазначила вона.



Нагадаємо, від початку російсько-української війни на Донбасі постраждали понад 73 тис. дітей, з них 152 загинули.