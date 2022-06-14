ООН підтвердила загибель майже 4,5 тис. цивільних в Україні з 24 лютого
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 4432 і поранення 5499 цивільних внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Це дані від 24 лютого до 13 червня. Серед загиблих – 277 дітей, серед поранених – 456.
В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень все ще потребують підтвердження.
Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь, Ізюм і Попасна.
В ООН додали, що більшість втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.
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